Из-за коронавируса Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Чтобы не допустить проникновения смертельно опасного нового коронавируса 2019-nCoV в нашу страну, Россия продлит срок временного закрытия пунктов пропуска на границе с Китаем автомобильного и пешеходного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Об этом на брифинге в Москве рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Она отметила, что пока ограничения действуют до 2 февраля, а до какой даты их продлят, будет решено «в ближайшие сутки».
Кроме того, вице-премьер сообщила журналистам, что в полночь с четверга на пятницу Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем, поезда пока будут ходить по маршруту «Москва — Пекин — Москва», а решение по полетам в Китай и возможном сокращении авиарейсов будет принято не позднее пятницы.
Ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса в Поднебесной уже умерли 170 человек, заразились свыше 7,7 тысячи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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