Из-за коронавируса Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:39:48+03:00

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Чтобы не допустить проникновения смертельно опасного нового коронавируса 2019-nCoV в нашу страну, Россия продлит срок временного закрытия пунктов пропуска на границе с Китаем автомобильного и пешеходного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Об этом на брифинге в Москве рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Она отметила, что пока ограничения действуют до 2 февраля, а до какой даты их продлят, будет решено «в ближайшие сутки».

Кроме того, вице-премьер сообщила журналистам, что в полночь с четверга на пятницу Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем, поезда пока будут ходить по маршруту «Москва — Пекин — Москва», а решение по полетам в Китай и возможном сокращении авиарейсов будет принято не позднее пятницы.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса в Поднебесной уже умерли 170 человек, заразились свыше 7,7 тысячи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU