«Извольте людей уважать»: Соловьев считает, что увольнение главы Чувашии станет уроком для всех чиновников

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:11:23+03:00

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Журналист и популярный российский телеведущий Владимир Соловьёв считает, что увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева послужит хорошим уроком для всех остальных чиновников, которые забыли, что их главное предназначение – служить людям.

«Есть те, кто теперь точно работать не будет. Эти наши слуги народа, которые не поняли, что пришло время служения – служить надо. Необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие», - сказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Ведущий напомнил, что «есть такой гражданин Михаил Игнатьев», который «решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным», но сотрудники МЧС «пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился».

«Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить», - подытожил Соловьев.

Сайт kp.ru рассказывал, что занимавший губернаторский пост почти десять лет Игнатьев был уволен после того, как унизил пожарного, вынудив его подпрыгивать за ключами от автомобиля. Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев – депутат Госдумы и отец пяти детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU