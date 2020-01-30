Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:00:24+03:00

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Совет Федерации принял решение одобрить закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Предложение поступило от главы государства. Займет новую должность Дмитрий Медведев.

Зампредседателя - должность, которая предполагает постоянное членство в структуре. Назначать на настоящий пост и освобождать от должностных полномочий будет глава государства.

В Госдуме отметили, что это правильное и взвешенное решение.

- У Дмитрия Анатольевича Медведева хороший опыт. Он был и президентом, и председателем правительства. На мой взгляд, на этой должности он будет полезен России, — прокомментировал ФАН депутат Госдумы Евгений Марченко.

Парламентарий напомнил, что полномочия зампреда тоже будут определяться президентом, пока они не перечислены.

- В сегодняшнем мире роль Совета безопасности очень важна. Происходит много всего: новые вызовы. Новые угрозы, - добавил член комитета по государственному строительству и законодательству.

Введение данной должности «усиливает Совет безопасности, укрепляет его».

ИСТОЧНИК KP.RU