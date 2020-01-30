Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
В Европе официально подтвердил девять случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом предоставила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.
В рамках выступления в Европарламенте Кириакидес отметила, что случаи заражением пневмонией, вызванной китайским коронавирусом, выявлены во Франции, Германии и в Финляндии. В последней был зафиксирован лишь один инцидент, а в двух других странах — по четыре случая, передает сайт argumenti.ru.
Ранее Минздрав России перечислил три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Эффективными лекарствами ведомство признало Рибавирин, рекомбинатный интерферон бета lb и Лопинавир/Ритонавир.
При этом в Минздраве отметили, что сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент пока ограничены.
Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в Китае в конце 2019 года. За несколько дней инфекция распространилась за пределы страны, случаи пневмонии были выявлены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде.
Четыре случая коронавируса зарегистрировано в Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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