Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:24:34+03:00

Заболевшие есть в Германии, Франции и в Финляндии

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В Европе официально подтвердил девять случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом предоставила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.

В рамках выступления в Европарламенте Кириакидес отметила, что случаи заражением пневмонией, вызванной китайским коронавирусом, выявлены во Франции, Германии и в Финляндии. В последней был зафиксирован лишь один инцидент, а в двух других странах — по четыре случая, передает сайт argumenti.ru.

Ранее Минздрав России перечислил три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Эффективными лекарствами ведомство признало Рибавирин, рекомбинатный интерферон бета lb и Лопинавир/Ритонавир.

При этом в Минздраве отметили, что сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент пока ограничены.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в Китае в конце 2019 года. За несколько дней инфекция распространилась за пределы страны, случаи пневмонии были выявлены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757594" frameborder="0"></iframe> Четыре случая коронавируса зарегистрировано в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU