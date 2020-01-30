На обложке Elle France появилась женщина-раввин

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:04:57+03:00

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Январскую обложку журнала Elle France украсила фотография 45-летней женщины-раввина. Это событие примечательно не только тем, что на снимке запечатлена не кинозвезда, как это бывает обычно, но и родом деятельности героини.

Дело в том, что в иудаизме раввином может быть исключительно мужчина, если только речь не идет о реформистском течении. Дельфина Хорвиллер принадлежит именно к нему. Она не только духовный наставник многих людей, но и признанная феминистка, мать троих детей.

Январская обложка Elle France

Дельфина пользуется авторитетом во Франции, где проживают около 500 тысяч евреев. Она регулярно освещает антисемитизм и мусульманско-еврейские отношения в СМИ, выступает на похоронах известных иудеев, пишет книги и возглавляет редакцию небольшого журнала.

"Во всех религиях есть такой рефрен: женщины не должны становиться священниками, раввинами и т. д., потому что они уже и так мудрее и духовнее мужчин. Это просто способ покрепче запирать женщин в позолоченных тюрьмах", - сказал Хорвиллер в интервью Elle.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее на обложке Time впервые появился президент Украины Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU