Морская пена высотой около метра заполонила улицы Каталонии
В испанской Каталонии небывалое явление: большую часть улиц, расположенных в непосредственной близости от моря, заполонила морская пена высотой около метра!
Дело в том, что уже несколько дней в стране бушует мощный шторм "Глория", который принес с собой огромные волны (7 метров). Скорость ветра в среднем составляет составляет 144 км/ч.
Так, по словам местных жителей, в горах прошли снегопады, выпало около 40 сантиметров снега. В других регионах из-за сильных ливней реки вышли из берегов.
В небольшом испанском городке Тосса-де-Мар местные жители с трудом пробираются по улицам, затопленным пеной. Высота пены по пояс взрослому человеку. Шокированные туристы регулярно выкладывают в соцсети видео "пенной" Каталонии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года два человека погибли в результате шторма "Имельда" в Техасе. Отдельные районы американского штата были затоплены. Также было отменено и задержано свыше 900 авиарейсов.
Каталонию затопило морской пеной из-за шторма.Уже несколько дней в стране бушует мощный шторм "Глория"
ИСТОЧНИК KP.RU