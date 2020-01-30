Морская пена высотой около метра заполонила улицы Каталонии

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:47:13+03:00

В Испании бушует мощный шторм "Глория", который принёс с собой гигантские волны

Изменить размер текста: A A

В испанской Каталонии небывалое явление: большую часть улиц, расположенных в непосредственной близости от моря, заполонила морская пена высотой около метра!

Дело в том, что уже несколько дней в стране бушует мощный шторм "Глория", который принес с собой огромные волны (7 метров). Скорость ветра в среднем составляет составляет 144 км/ч.

Так, по словам местных жителей, в горах прошли снегопады, выпало около 40 сантиметров снега. В других регионах из-за сильных ливней реки вышли из берегов.

В небольшом испанском городке Тосса-де-Мар местные жители с трудом пробираются по улицам, затопленным пеной. Высота пены по пояс взрослому человеку. Шокированные туристы регулярно выкладывают в соцсети видео "пенной" Каталонии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года два человека погибли в результате шторма "Имельда" в Техасе. Отдельные районы американского штата были затоплены. Также было отменено и задержано свыше 900 авиарейсов.

Каталонию затопило морской пеной из-за шторма.Уже несколько дней в стране бушует мощный шторм "Глория"

ИСТОЧНИК KP.RU