Медики обнаружили признаки ОРВИ только у одного из 14 китайских туристов, вызвавших «Скорую» в Москве
Медики осмотрели всех 14 граждан Китая, которые вызвали «Скорую помощь» в отель Four Seasons в центре Москвы, и обнаружили признаки легкие признаки острого респираторного заболевания (ОРВИ) только у одной китаянки. Никому из них госпитализация не потребовалась.
Об этом со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Бригады скорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики», - отметили в ведомстве.
Машины "Скорой" у отеля Four SeasonsФото: Кадр видео
Сами туристы утверждали, что у восьми из них температура выше 39-и, однако эта информация не подтвердилась. Врачи осмотрели всех занедуживших гостей столицы на месте, в гостинице, и ни у кого высокой температуры не выявили. Ложная тревога.
«Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», - добавили в пресс-службе.
Карта распространения коронавируса
Ранее сайт kp.ru писал, что к столичному отелю Four Seasons подъехали несколько машин «Скорой помощи»: несколько постояльцев пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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