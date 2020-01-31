Медики обнаружили признаки ОРВИ только у одного из 14 китайских туристов, вызвавших «Скорую» в Москве

31 Янв. 2020 2020-01-31T02:33:49+03:00

Ранее сообщалось, что группа туристов из Китая пожаловалась на недомогание и высокую температуру, подозрения на заражение коронавирусом не подтвердились

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Медики осмотрели всех 14 граждан Китая, которые вызвали «Скорую помощь» в отель Four Seasons в центре Москвы, и обнаружили признаки легкие признаки острого респираторного заболевания (ОРВИ) только у одной китаянки. Никому из них госпитализация не потребовалась.

Об этом со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Бригады скорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики», - отметили в ведомстве.

Машины "Скорой" у отеля Four SeasonsФото: Кадр видео

Сами туристы утверждали, что у восьми из них температура выше 39-и, однако эта информация не подтвердилась. Врачи осмотрели всех занедуживших гостей столицы на месте, в гостинице, и ни у кого высокой температуры не выявили. Ложная тревога.

«Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», - добавили в пресс-службе.

Карта распространения коронавируса

Ранее сайт kp.ru писал, что к столичному отелю Four Seasons подъехали несколько машин «Скорой помощи»: несколько постояльцев пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU