2020-01-31T01:37:58+03:00
В мире

Слухи о первом заболевшем «китайским коронавирусом» в Москве не подтвердились

В оперативном штабе по коронавирусу опровергли сообщения СМИ о том, что в столице выявлен случай заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России не зафиксировано ни одного случая заражения "китайским коронавирусом"В России не зафиксировано ни одного случая заражения "китайским коронавирусом"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Слухи о том, что в Москве появился первый человек, заразившийся коронавирусом 2019-nCoV, опровергли сразу в нескольких ведомствах. Ранее в прессе появились сообщения о том, что у пациента одной из столичных больниц обнаружен этот китайский «дьявольский вирус». Однако во всех профильных учреждениях заверили: подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусом нет ни в столице, ни в России.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой тоже сказали, что не подтверждают данную информацию.

Тем временем, очевидцы сообщили «КП», что к столичному отелю Four Seasons подъехали несколько машин «Скорой помощи»: несколько постояльцев пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру. Их отправили в больницу на обследование, ведь речь идет о туристах, недавно прибывших из Китая.

Машины "Скорой" у отеля Four Seasons Фото: Кадр видео

Машины "Скорой" у отеля Four SeasonsФото: Кадр видео

Позже городские власти пояснили ситуацию: вызванные в отель Four Seasons медики «Скорой» осмотрели 14 граждан КНР и обнаружили признаки острого респираторного заболевания только у одного из них, никого не госпитализировали.

На днях из отеля в Войковском районе на севере уже госпитализировали восемь китайцев с подозрением на коронавирус, но у семерых из них оказалось ОРВИ, у восьмого – ангина.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса в Китае уже умерли 170 человек, заразились около восьми тысяч. Также случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Карта распространения коронавируса

К слову, в Роспотребнадзоре уже рассказывали, , что нашей стране не зафиксировано ни одного случая заражения: с начала наблюдений (а первый случай заболевания пневмонией нового типа в КНР был зафиксирован в середине декабря) выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, но скрининговые исследования факт заражения новым коронавирусом не подтвердили. .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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