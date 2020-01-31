Постпред Китая при ООН рассказал, сколько заразившихся коронавирусом вылечились

31 Янв. 2020 2020-01-31T03:19:05+03:00

По словам китайского дипломата, врачам КНР удалось спасти жизни более 130 человек

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Ситуация со смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV в Китае, из-за которого в Поднебесной уже умерли 170 человек и заразились около восьми тысяч, пока остается критической, но не безнадежной, уверен постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Он рассказал журналистам, что «вспышка коронавируса действительно представляет угрозу жизни и благополучию китайского народа», поэтому власти страны «предпринимают беспрецедентные решительные шаги». По его словам, «борьба с этим заболеванием, сдерживание его распространения – главный приоритет для Китая».

«Мы уверены в том, что мы способны победить коронавирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло», - подчеркнул Чжан Цзюнь.

Постпред Китая при ООН также отметил, что врачи полностью вылечили от вызываемой новым вирусом пневмонии свыше 130 пациентов.

«Однако более 130 жизней были спасены, люди выздоровели», - приводит его слова РИА Новости.

Чжан Цзюнь добавил, что на сегодняшний день его страна больше всего нуждается в медицинском оборудовании и средствах индивидуальной защиты.

Как писал сайт kp.ru, случаи заражения «китайским коронавирусом» были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU