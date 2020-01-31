ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:50:07+03:00

Российская делегация выразила несогласие с целым рядом положений этого документа

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Поздним вечером в четверг, 30 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о выполнении обязательств перед Советом Европы десятью странами – членами организации, в том числе и Россией.

Документ, который содержит претензии к нашей стране, поддержали всего 49 делегата, 17 проголосовали против, еще трое воздержались – при том, что в Ассамблею входит 321 парламентарий. Российская делегация выразила несогласие с целым рядом положений принятого документа.

В частности, в тексте резолюции содержится призыв к Москве «в полной мере выполнять Минские соглашения», а также «безоговорочно и в полном объёме сотрудничать с Объединённой следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

Между тем, как отметил член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак, Россия не является ни участником минских договоренностей, ни стороной конфликта на востоке Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU