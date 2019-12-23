2019-12-23T23:43:50+03:00
Происшествия

Россия готова передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17

Новые судебные слушания начнутся в марте следующего года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-ЛумпурФото: REUTERS
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Голландская сторона обратилась к Москве с просьбой о «сотрудничестве в расследовании» авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в небе над восточной Украиной в 2014 году, и наша страна готова передать Нидерландам всю имеющуюся информацию по делу о гибели рейса MH17. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Между тем, как писал сайт kp.ru, главной причиной гибели рейса MH17 стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время Киев вел активные боевые действия.

Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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