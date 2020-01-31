Названы наиболее опасные для детей регионы
В МВД посчитали число преступлений в стране, в которых пострадали дети. Оказалось, что чаще всего подрастающее поколение страдает в Челябинской области, а вот Ингушетия признана благоприятной в этом смысле.
Число пострадавших в преступлениях детей:
Челябинская область – 2 тыс. детей,
Кемеровская область – 1,7 тыс.,
Свердловская область – 1,6 тыс.
Пермский край - 1,6 тыс,
Башкортостан - 1,6 тыс,
Москва - 1,1 тыс.
Список регионов, где реже всего в криминальных сводках фигурируют несовершеннолетние возглавила Ингушетия – 26 детей.
На второй строчке Ненецкий АО (41) и Чукотский АО (44).
В целом в ведомстве отметили, что число потерпевших детей за пять лет увеличилось на 17%. В первом полугодии 2019 года пострадавшими были признаны 57,1 тысячи человек, для сравнения в 2014-м — 48,6 тысячи, пишет NEWS.ru.
Ранее в СК РФ рассказали, что в прошлом году пришлось искать 13 683 «потеряшек», а в первом полугодии нынешнего в следственные органы поступили сообщения 8 383 сообщения о безвестном исчезновении детей. Большинство из них уже нашли, продолжаются поиски 98 ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU