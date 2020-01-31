Названы наиболее опасные для детей регионы

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:55:13+03:00

Чаще всего дети становятся жертвами преступлений в Челябинской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В МВД посчитали число преступлений в стране, в которых пострадали дети. Оказалось, что чаще всего подрастающее поколение страдает в Челябинской области, а вот Ингушетия признана благоприятной в этом смысле.

Число пострадавших в преступлениях детей:

Челябинская область – 2 тыс. детей,

Кемеровская область – 1,7 тыс.,

Свердловская область – 1,6 тыс.

Пермский край - 1,6 тыс,

Башкортостан - 1,6 тыс,

Москва - 1,1 тыс.

Список регионов, где реже всего в криминальных сводках фигурируют несовершеннолетние возглавила Ингушетия – 26 детей.

На второй строчке Ненецкий АО (41) и Чукотский АО (44).

В целом в ведомстве отметили, что число потерпевших детей за пять лет увеличилось на 17%. В первом полугодии 2019 года пострадавшими были признаны 57,1 тысячи человек, для сравнения в 2014-м — 48,6 тысячи, пишет NEWS.ru.

Ранее в СК РФ рассказали, что в прошлом году пришлось искать 13 683 «потеряшек», а в первом полугодии нынешнего в следственные органы поступили сообщения 8 383 сообщения о безвестном исчезновении детей. Большинство из них уже нашли, продолжаются поиски 98 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU