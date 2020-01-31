2020-01-31T08:26:08+03:00
В мире

В бундестаге рассказали, как НАТО обмануло Советский Союз при Горбачеве

Представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной считает – альянс нарушил обещание, расширяя свои границы на Восток
Юлия САЛЬНИКОВА
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Руководство СССР отказалось от закрепления обещания НАТОРуководство СССР отказалось от закрепления обещания НАТОФото: REUTERS
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НАТО нарушило обещание, данное СССР, не расширяться дальше Германии. Об этом заявил Представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной. Он уверен, что Советский Союз «дал себя обмануть», когда отказался от закрепления обещаний альянса по нерасширению на Восток. Немецкий депутат считает это «непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве», пишет Freiheitsliebe.

Он напомнил, что в марте страны альянса приступят к крупнейшим за последние 25 лет военным учениям. Они пройдут за территорией, ранее входящей в рамки полномочий альянса, то есть фактически НАТО расширяет сферу своего влияния на Восток.

Маневры пройдут недалеко от российской границы и продлятся почти полгода. Официально это будут учения "войны будущего" с неназванным противником. Но депутат из Германии пишет, что операция получила название "Защитник Европы 2020" и по задумке условным противником будет Россия.

- Конечно, я не буду «способствовать успеху» Defender 2020, напротив, я призову к сопротивлению этому маневру, - сказал Ной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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