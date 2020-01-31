Богатейший человек мира заработал за 15 минут 13 миллиардов долларов

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:57:22+03:00

Произошло это после публикации квартального отчета о прибыли

Изменить размер текста: A A

Глава Amazon Джефф Безос заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут. При этом никаких сделок за это время Безос не совершал. Он вообще не прикладывал особенных усилий - 13 миллиардов - это разница в стоимости его акций. Ценные бумаги компании резко подорожали после того, как в Amazon опубликовали квартальный отчет о прибыли.

Как сообщает Bloomberg, доходы компании оказались выше прогнозируемых. Опубликованные данные "разбили вдребезги" прогнозы аналитиков, предсказывающих спад. Эксперты считали, что акция Amazon будет стоить 4,11 доллара, вышло, что одна ценная бумага компании оценена гораздо выше - в 6,47 доллара.

Барсу принадлежит 12 процентов компании, его состояние после повышения стоимости ценных бумаг предприятия превышает 129 миллиардов долларов.

В рейтинге Forbes Джефф Безос находится на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира. В 2019 году его состояние оценивали в 116 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU