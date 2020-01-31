2020-01-31T08:57:22+03:00
В мире

Богатейший человек мира заработал за 15 минут 13 миллиардов долларов

Произошло это после публикации квартального отчета о прибыли
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джефф БезосДжефф БезосФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Amazon Джефф Безос заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут. При этом никаких сделок за это время Безос не совершал. Он вообще не прикладывал особенных усилий - 13 миллиардов - это разница в стоимости его акций. Ценные бумаги компании резко подорожали после того, как в Amazon опубликовали квартальный отчет о прибыли.

Как сообщает Bloomberg, доходы компании оказались выше прогнозируемых. Опубликованные данные "разбили вдребезги" прогнозы аналитиков, предсказывающих спад. Эксперты считали, что акция Amazon будет стоить 4,11 доллара, вышло, что одна ценная бумага компании оценена гораздо выше - в 6,47 доллара.

Барсу принадлежит 12 процентов компании, его состояние после повышения стоимости ценных бумаг предприятия превышает 129 миллиардов долларов.

В рейтинге Forbes Джефф Безос находится на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира. В 2019 году его состояние оценивали в 116 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики коронавируса
В новом КоАП увеличили штрафы за попытку скрыться и ввели статью «Опасное вождение»
Посольство России в Китае: В КНР нет заразившихся коронавирусом россиян
В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием
Богатейший человек мира заработал за 15 минут 13 миллиардов долларов
Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды
В бундестаге рассказали, как НАТО обмануло Советский Союз при Горбачеве
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за «китайского» коронавируса
Названы наиболее опасные для детей регионы
После скандала с поздравлением блокадников глава Горсовета Керчи написала заявление об отставке
В аэропортах появятся онлайн-магазины duty free
Женщина, обвинившая Трампа в сексуальном насилии в раздевалке, требует предоставить его ДНК
В Госдепе США рекомендовали американцам отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса
Киевский политолог считает, что России нужно сформулировать к Украине «жесткие требования»
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Индии мужчина взял в заложники 23 ребенка
Дуров рассказал об опасностях приложения WhatsApp
Депутат Рады: Делегаты Киева в ПАСЕ «лезут в мятый костюм Порошенко»