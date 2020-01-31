Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:20:33+03:00

Пока в России не зарегистрировано ни одного случая, но меры предосторожности точно не будут лишними

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Роспотребнадзор дал советы, как обезопасить себя от коронавируса. Пока в нашей стране нет подтвержденных случаев заражения, но меры предосторожности точно не станут лишними. Тем более советы универсальные и подойдут в период распространения гриппа и ОРВИ.

Для начала немного теории, когда человек чихает или кашляет, капли его слюны, мокроты и респираторных выделений оседают в воздухе и на предметах, и могут переноситься ветром на расстояния до нескольких сотен метров.

Здоровый человек, сам того не подозревая, может подхватить вирус просто в воздухе или дотронувшись до «зараженной» дверной ручки.

Профилактикой станет обычное мытье рук после посещения любых общественных мест. Процедура должна длиться не менее 20 секунд, только в этом случае можно рассчитывать на чистоту. Не лишним будет умыть лицо после возвращения с улицы, это тоже снизит число болезнетворных бактерий.

- Если воды нет, то руки можно обеззаразить дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу, — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В людных местах и транспорте стоит пользоваться медицинской маской и менять ее необходимо каждые два-три часа. В ведомстве сделали акцент на том, что маски одноразовые и их повторное использование недопускается.

Еще одним важным фактором будет аккуратная прическа. Распущенные волосы могут поспособствовать заражению, отмечают эксперты. Стоит ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия.

Если человек уже заразился, ему посоветовали меньше контактировать со здоровыми людьми, пользоваться только своей или одноразовой посудой, спрятать от домочадцев предметы личной гигиены и чаще делать влажную уборку дома, сообщает телеканал "360".

По последним данным от коронавируса в Китае скончались 2134 человек, более девяти тысяч заражены.

ИСТОЧНИК KP.RU