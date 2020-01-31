Коронавирус в Китае; скончались уже 213 человек, заразились 9 356

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:12:23+03:00

Более 100 тысяч граждан КНР находятся под медицинским наблюдением

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За последние сутки в Китае от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа скончались 43 человека. Таким образом, число жертв этого опасного недуга возросло до 213. Ранее сообщалось о 170 умерших.

Кроме того, в четверг медики выявили свыше 1,6 тысячи заразившихся, и на сегодняшний день количество подтвержденных случаев заболевания в КНР составляет 9 356, информирует газета South China Morning Post со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Под медицинским наблюдением находятся более 100 тысяч граждан – это люди, которые были в тесном контакте с зараженными. Если подозрение на коронавирус подтвердится, их немедленно отправят в больницу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением «китайского коронавируса» принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU