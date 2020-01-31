2020-01-31T14:42:07+03:00
В мире

Зеленский предложил Помпео создать в Госдепе США должность спецпредставителя по Донбассу и Крыму

В Киев накануне с официальным визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео
Юлия САЛЬНИКОВА
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Помпео прибыл в Украину 30 январяПомпео прибыл в Украину 30 январяФото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать в Госдепартаменте США спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом украинский лидер заявил 31 января на совместном с Майком Помпео брифинге, госсекретарь США прибыл накануне в Киев с официальным визитом. О целях своего визита Помпео написал в твиттер – он рассчитывает «продвигать тему стратегического партнерства стран», а также «укрепить позиции Украины как свободного демократического государства».

- Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - приводят слова Зеленского украинское издание «Страна».

Помпео должен был прибыть в Украину в начале января, но отложил визит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда он сообщил, что в Белом доме потребуется его помощь для решения вопросов, связанным с атаками на посольство США в Ираке и нападением на военную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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