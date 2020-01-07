2020-01-07T09:09:04+03:00
Политика

Помпео обсудил с Зеленским отсрочку своего визита на Украину

Также была затронута ситуация на Дальнем Востоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время обсуждения в понедельник, 6 января, была затронута отсрочка визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев и ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Сайт kp.ru писал, что Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кип из-за нападения на посольство США в Ираке 1 января. Сотни протестующих забросали здание дипмиссии камнями и попытались поджечь вход.

Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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