Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его

1 Февр. 2020 2020-02-01T00:45:21+03:00

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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить. Как он предполагает, к этому может быть причастен бывший вице-президент США Джозеф Байден.

- В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Я провел восемь суток в реанимации, - заявил Шокин в в интервью для украинского телеканала "1+1".

Бывший генпрокурор уточнил, что его пытались отравить ртутью, о чем говорят результаты исследования. С этими данными он обратился в полицию.

- Насколько мне известно, уголовное дело открыто и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще не получил ответа, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с моим преднамеренным убийством, - сообщил экс-прокурор.

По его словам, явных врагов он не имеет. Однако несколько версий и подозреваемые у него есть.

- Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, что возможна причастность Байдена каким-то образом к этим вопросам, - резюмировал Шокин.

Напомним, что Джозеф Байден замешан в скандальной истории с коррупционными схемами нефтегазовой компании Burisma, в которой его сын был членом совета директоров. Как писал сайт kp.ru, по слухам, их пытался расследовать Шокин — однако по личному требованию Байдена весной 2016 года был отправлен в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU