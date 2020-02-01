Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить. Как он предполагает, к этому может быть причастен бывший вице-президент США Джозеф Байден.
- В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Я провел восемь суток в реанимации, - заявил Шокин в в интервью для украинского телеканала "1+1".
Бывший генпрокурор уточнил, что его пытались отравить ртутью, о чем говорят результаты исследования. С этими данными он обратился в полицию.
- Насколько мне известно, уголовное дело открыто и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще не получил ответа, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с моим преднамеренным убийством, - сообщил экс-прокурор.
По его словам, явных врагов он не имеет. Однако несколько версий и подозреваемые у него есть.
- Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, что возможна причастность Байдена каким-то образом к этим вопросам, - резюмировал Шокин.
Напомним, что Джозеф Байден замешан в скандальной истории с коррупционными схемами нефтегазовой компании Burisma, в которой его сын был членом совета директоров. Как писал сайт kp.ru, по слухам, их пытался расследовать Шокин — однако по личному требованию Байдена весной 2016 года был отправлен в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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