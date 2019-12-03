На электронные трудовые книжки перейдем по желанию

В следующем году россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки. Хотя это скорее просто оборот речи — документ переведут в «цифру», так что полистать его не получится. Работодатель будет напрямую отправлять всю информацию в Пенсионный фонд: когда приняли на работу, когда повысили, когда уволили.

- Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как следует из принятого депутатами в третьем чтении законопроекта, у людей будет год, чтобы решить, хотят ли они довериться современным технологиям положиться на старую-добрую бумагу. Каждый работник должен будет отнести в кадровую службу родного предприятия заявление со своим решением. Если же кто-то бумагу в нужный кабинет не донесет, работодатель продолжит заполнять серую книжечку.

Тем, кого «цифра» не пугает, старую трудовую выдадут на руки. С 2021 года работодатель не будет нести за этот документ никакой ответственности. Вместо этого кадровики будут отправлять всю информацию напрямую в Пенсионный фонд.

При смене работы заново писать заявление не придется — раз принес человек бумажную книжку, ее будут аккуратно заполнять. По мере сил. Правда, требований оперативно передавать сведения в Пенсионный фонд с работодателя никто не снимает, так что кадровики по сути будут делать одну работу дважды.

А вот молодежи выбора не оставили. Тем, кто будет впервые устраиваться на работу после 31 декабря 2020-го, можно даже не пытаться отыскать серую книжечку, чтобы принести ее в кадры. Им положена только электронная трудовая.

Делается это все не только из-за абстрактной любви к «цифровизации». Просто так гораздо меньше вероятность, что сведения о стаже куда-то потеряются. Сплошь и рядом встречается ситуация, когда оформление пенсии превращается в настоящий квест: отыскать работодателя, у которого работал 30 лет назад, выбить из него справку, отвезти ее в Пенсионный фонд. А если таких работодателей несколько, за сбором бумаг можно провести не одну неделю. Если система электронных трудовых книжек заработает как надо, к моменту выхода человека на заслуженный отдых в Пенсионном фонде уже будет вся необходимая информация о его трудовых свершениях.

Кстати, заглянуть в трудовую можно будет в любой момент — на портале Госуслуг или в МФЦ.

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