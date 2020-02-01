Умер сыгравший Босска в «Звездных войнах» актер Алан Харрис

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:37:38+03:00

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На 81 году от рака легких умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис. О его смерти 1 февраля сообщили коллеги в фейсбуке. Актер прославился тем, что исполнил сразу три роли в оригинальной трилогии научной франшизы, самой известным сыгранным им персонажем стал Босска, охотника за головами рептилий, которому поручено выследить "тысячелетнего сокола» в киночасти под названием «Империи наносит ответный удар».

- Алан несколько лет боролся с болезнью, но через боль, старался не пропускать шоу и встречи с поклонниками,-написали коллеги в группе фейсбука Imperial Signings.

The Metro сообщает, что у Харриса в 2018 году диагностировали рак легких.

В 2019 году не стало еще одного актера из "Звездных войн" - умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку, ему было 74 года. Он сыграл в пяти эпизодах киносаги, а кастинг он прошел благодаря своему росту- 2 метра 21 сантиметр.

ИСТОЧНИК KP.RU