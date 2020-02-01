Минтранс предлагает повысить штрафы на нарушителей ПДД водителями такси и автобусов
В Министерстве транспорта предложили увеличить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Проект закона опубликован на сайте правовых инициатив.
Таксистов и водителей автобуса хотят наказывать рублем на большую сумму. Например, если для перевозки пассажиров и грузов водители будут использовать технически-неисправный транспорт, то нарушителю придется заплатить штраф в 1000 рублей вместо 500.
Предложено увеличить штрафы за проезд на красный сигнал светофора. Если сейчас водители платят за это 1000 рублей, то теперь для таксистов и водителей автобусов, в случае принятия предложения Минтранса, штраф увеличится вдвое - до 2 тысяч рублей.
До 10 тысяч рублей планируют увеличить для водителей автобусов за причинение легкого вреда здоровью в результате ДТП.
Изменения предложено внести в КоАП - пока проект находится в стадии обсуждений.
ИСТОЧНИК KP.RU