"Коронавирус не живет так долго": ВОЗ заявила о безопасности писем и посылок из Китая
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку "китайского вируса" чрезвычайной ситуацией международного масштаба
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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что получатели посылок и писем из КНР не рискуют заразиться новым коронавирусом.
- Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки, - уточнили в ВОЗ.
Напомним, ранее Организация признала вспышку "китайского вируса" чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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