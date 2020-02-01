"Коронавирус не живет так долго": ВОЗ заявила о безопасности писем и посылок из Китая

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:11:48+03:00

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что получатели посылок и писем из КНР не рискуют заразиться новым коронавирусом.

- Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки, - уточнили в ВОЗ.

Напомним, ранее Организация признала вспышку "китайского вируса" чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

bloombergbusiness Как размножается коронавирус

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ИСТОЧНИК KP.RU