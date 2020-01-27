2020-01-27T12:50:11+03:00
Общество

Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок

В Роспотребнадзоре объяснили, передается ли вирус из Китая через посылки
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Китайский коронавирус впервые зарегистрирован в конце 2019 годаКитайский коронавирус впервые зарегистрирован в конце 2019 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россиян, которые боятся заразиться коронавирусом через посылки из Китая, успокоили – вирус не очень устойчив в окружающей среде. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Новое заболевание, которое погубило уже 81 жителя Китая, изучено не до конца. Пока, например, не ясно, что все-таки стало источником заболевания. Ведь изначально эта форма коронавируса распространялась только среди животных. По основной версии причиной мог стать рынок в городе Ухань, первые заболевшие были так или иначе с ним связаны.

Ученые по всему миру занимаются разработкой вакцины и изучают эту форму коронавируса. Например, удалось узнать, что инкубационный период у заболевания от 1 до 14 дней и все это время человек заразен для окружающих. Исследователи посчитали, что один заболевший в среднем заражает от 2 до 3 человек.

- Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он [вирус] не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде, - приводит слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой ТАСС.

Она рассказала, что случаев инфицирования через предметы не зафиксировано. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

- Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок,- сказала Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков
Песков: по вопросу Иссахар проводят процедуры для скорейшего принятия решения
Песков вновь подтвердил, что указа об отставке Суркова нет
Мэр Уханя готов уйти в отставку, если закрытие города вызовет недовольство
В здании министерства культуры Украины произошел пожар
Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане
Эколог рассказал об опасностях бесснежной зимы
Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок
SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо
Российские ученые нашли способ сделать тест ДНК в два раза дешевле
Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса
Яровая внесла законопроект о расширении прав на профессиональное образование для женщин в декрете
Работа вместо учебы: более 60 процентов студентов вынуждены подрабатывать
Зариф назвал угрозы Трампа культурным терроризмом
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман