Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:50:11+03:00

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Россиян, которые боятся заразиться коронавирусом через посылки из Китая, успокоили – вирус не очень устойчив в окружающей среде. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Новое заболевание, которое погубило уже 81 жителя Китая, изучено не до конца. Пока, например, не ясно, что все-таки стало источником заболевания. Ведь изначально эта форма коронавируса распространялась только среди животных. По основной версии причиной мог стать рынок в городе Ухань, первые заболевшие были так или иначе с ним связаны.

Ученые по всему миру занимаются разработкой вакцины и изучают эту форму коронавируса. Например, удалось узнать, что инкубационный период у заболевания от 1 до 14 дней и все это время человек заразен для окружающих. Исследователи посчитали, что один заболевший в среднем заражает от 2 до 3 человек.

- Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он [вирус] не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде, - приводит слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой ТАСС.

Она рассказала, что случаев инфицирования через предметы не зафиксировано. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

- Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок,- сказала Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU