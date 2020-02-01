Правительство РФ поручило приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР
Такое решение принято в связи со вспышкой нового вида коронавируса
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В Кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса.
- МИДу России временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях МИДа России в КНР, - говорится в официальном документе.
Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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