2020-02-01T20:28:23+03:00
Общество

Правительство РФ поручило приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР

Такое решение принято в связи со вспышкой нового вида коронавируса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса.

- МИДу России временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях МИДа России в КНР, - говорится в официальном документе.

Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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