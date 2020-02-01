Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Самолеты воздушно-космических сил России вывезут граждан нашей страны из Китая, где произошла вспышка заболевания коронавирусом
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил провести эвакуацию россиян из Китая с помощью воздушной техники ВКС (вооруженно-космических сил).
- К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня, - приводит слова Пескова ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU