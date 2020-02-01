2020-02-01T20:41:17+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали украинскую инициативу продавать воду в Крым

Российские политики неоднозначно отнеслись к "странно" идее со стороны Киева
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В субботу, 1 февраля, в Сети появилась видеозапись, на которой депутат Рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать российскому региону воду.

В Госдуме к такой "странной" инициативе отнеслись весьма неоднозначно. Так, сенатор Владимир Джабаров назвал эту инициативу здравой. Однако Сергей Цеков на это ответил, что Россия не намерена покупать воду по любой цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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