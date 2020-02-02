2020-02-02T00:20:01+03:00
Общество

Коронавирус не пройдет: безвизовые поездки между Россией и Китаем приостановлены

Правда касаются ограничения только граждан КНР
Мария ИГНАТЬЕВА
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Коронавирус не пройдет: безвизовые поездки между Россией и Китаем приостановленыКоронавирус не пройдет: безвизовые поездки между Россией и Китаем приостановленыФото: Олег ЗОЛОТО
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Российское правительство приняло решение временно приостановить безвизовые турпоездки в Китай в связи со вспышкой в Поднебесной нового коронавируса, который унес жизни 259 человек. Соответствующий указ опубликован на сайте кабинета министров в полночь 2 февраля.

В кабмине уточнили, что новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай.

- Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР, - объяснили ТАСС в правительстве.

Ранее, как писал сайт kp.ru, в Кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса.

Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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