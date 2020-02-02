2 Февр. 2020 2020-02-02T00:20:01+03:00

Коронавирус не пройдет: безвизовые поездки между Россией и Китаем приостановлены Фото: Олег ЗОЛОТО

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Российское правительство приняло решение временно приостановить безвизовые турпоездки в Китай в связи со вспышкой в Поднебесной нового коронавируса, который унес жизни 259 человек. Соответствующий указ опубликован на сайте кабинета министров в полночь 2 февраля.

В кабмине уточнили, что новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай.

- Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР, - объяснили ТАСС в правительстве.

Ранее, как писал сайт kp.ru, в Кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU