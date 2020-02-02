Врач-кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:14:24+03:00

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Умные часы и фитнес-браслеты прочно вошли в жизни россиян, но некоторые из них все еще опасаются вредного влияния гаджетов.

Так, например, отдельных людей не устраивает, что устройства отслеживают их местоположение и передают данные компании, но данную функцию легко можно отключит в настройках. Другой миф о фитнес-браслетах - это вредное излучение. Россияне считают, что раз гаджет появился недавно, но и его влияние на организм не до конца изучено.

"Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения", - заявил врач-кардиолог Константин Иванов.

Он подчеркнул, что пользы от таких устройств гораздо больше, и в скором времени она всем очевидца. Умные часы позволяют измерять сердечный ритм, артериальное давление и уровень сахара в крови, а также проверять фазы сна и многое другое. Уже сейчас многие оценили геймификацию заботы о здоровье.

"Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру, и результатами можно поделиться с близкими или коллегами", - цитирует специалиста радио "Sputnik".

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году значительно увеличились продажи фитнес-браслетов и других гаджетов, которые нужно носить на запястье, Это во многом связано с популяризацией активного образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU