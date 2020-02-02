2020-02-02T14:52:16+03:00
Общество

Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Журналистка призналась, что не может позволить себе дорогие вещи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Елена ХангаЖурналист Елена ХангаФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеведущая Елена Ханга, которая долгие годы работала на радиостанции "Комсомольская правда" и вела такие известные телепередачи, как "Про это" и "Принцип домино", призналась, что не может позволить себе дорогие вещи.

"Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех – 23 тысячи рублей", — рассказала 57-летняя журналистка.

По словам Елены, даже ее дочь Анна-Елизавета, которая сейчас обучается в США и получает стипендию, имеет больше карманных денег, чем она сама. Признание прозвучало в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Сайт kp.ru писал, что в рамках программы телеведущая должна была рассказать об отношениях с семьей, причинах завершения телекарьеры и работе в Соединенных Штатах.

СПРАВКА "КП"

Елена Ханга родилась в Москве 1 мая 1961 года в интеллигентной семье. Ее отец Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара, а мать Лия Оливеровна Голден родилась в Ташкенте от союза афроамериканца и польской еврейки. Елена закончила факультет журналистики МГУ, а также училась в Гарвардском и Нью-йоркском университетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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