В Лондоне произошел теракт: неизвестный напал с ножом на людей на юге британской столицы
В воскресенье, 2 февраля, в результате теракта на юге Лондона несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший мужчина застрелен полицией. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения», - говорится в кратком сообщении.
Скотленд-Ярд уточнил, что обстоятельства выясняются, точное число пострадавших пока неизвестно, но инцидент уже признан связанным с терроризмом.
«Я не видел, что произошло, но только последствия-множество вооруженных полицейских и примерно девять, десять машин скорой помощи. Полиция кричала людям, чтобы они возвращались», - приводит BBC News слова свидетеля Алана Мерфи.
Напомним, 29 ноября пошлого года в центре британской столицы мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. В результате теракта погибли два человека. Нападавший был убит на месте.
Видео с места теракта в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU