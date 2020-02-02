В Лондоне произошел теракт: неизвестный напал с ножом на людей на юге британской столицы

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:49:23+03:00

Теракт в Лондоне: несколько человек получили ножевые ранения Фото: REUTERS

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В воскресенье, 2 февраля, в результате теракта на юге Лондона несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший мужчина застрелен полицией. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения», - говорится в кратком сообщении.

Скотленд-Ярд уточнил, что обстоятельства выясняются, точное число пострадавших пока неизвестно, но инцидент уже признан связанным с терроризмом.

«Я не видел, что произошло, но только последствия-множество вооруженных полицейских и примерно девять, десять машин скорой помощи. Полиция кричала людям, чтобы они возвращались», - приводит BBC News слова свидетеля Алана Мерфи.

Напомним, 29 ноября пошлого года в центре британской столицы мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. В результате теракта погибли два человека. Нападавший был убит на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU