2020-02-02T20:34:35+03:00
Общество

Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России

Такое решение приняли из-за опасения распространения коронавируса нового типа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из РоссииВласти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из РоссииФото: REUTERS
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В минувшую субботу, 1 февраля, власти Израиля не пустили в страну 35 граждан Китая, которые прибыли из России. Такое решение было принято из-за опасения распространения коронавируса нового типа.

Как передает израильский портал «Вести», самолет с китайцами на борту прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали китайских граждан и приняли решение о выдворении их из страны.

Граждан Израиля, которые находились в том же самолете, направили на медицинское обследование.

Издание отмечает, что понадобилось несколько часов, чтобы отправить самолет из Тель-Авива в Москву, поскольку многие пассажиры из Израиля отказывались лететь, узнав, что вместе с ними на борту будут находиться китайские граждане.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объявила режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае. При этом организация призвала не вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой нового заболевания.

Пассажиры поезда "Пекин - Москва" не боятся коронавируса.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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