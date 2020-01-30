ВОЗ объявил режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса
В четверг, 30 января, в Женеве состоялось заседание комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где организация приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае.
«Позвольте мне четко заявить, что наше заявление не является вотумом недоверия Китаю», - отметил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой нового заболевания, а также призывает страны бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-ncov.
Карта распространения коронавируса
Напомним, ранее на экстренном заседании комитет ВОЗ принял решение не считать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной. Однако ситуация ухудшилась организация повысила оценку риска распространения нового заболевания до «повышенного» и признала прежнюю формулировку ошибочной. Позже ВОЗ зафиксировала передачу вируса 2019-ncov от человека к человеку в трех странах. Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме. Накануне такой способ распространения заболевания был зафиксирован в США.
Авиакомпании отменяют рейсы в Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU
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