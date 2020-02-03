Le Monde отметила резкий скачок в развитии Москвы

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:39:21+03:00

Москва всего за десять лет сделала резкий скачок в развитии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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"Всего за десять лет Москва сменила эпоху", - так начинается статья по французской газете Le Monde. Автор материала Бенедикт Виткин восхитился резким скачком в развитии российской столицы, жители которой теперь могут управлять всей своей жизнью с помощью смартфонов.

По мнению публициста, такие изменения стали возможны во многом благодаря программе "Умный город", запущенной мэром города Сергеем Собяниным несколько лет назад. Она способствовала тому, что теперь жители Москвы могут оплачивать проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или даже специальным кольцом. Более того, в настоящий момент проводится эксперимент по внедрению умных платежей с помощью распознавания лиц.

Также Le Monde обращает внимание на огромное количество онлайн-сервисов, которые призваны облегчить жизни москвичей, включая сайты Mos.ru и Gosuslugi.ru. Многофункциональные центры тоже сильно упрощают процесс обращения граждан в ведомства и получения услуг.

Всего же в стратегию "Умный город — 2030" входят шесть основных направлений - развитие социального и человеческого капитала, цифровая мобильность, умная экономика, комфортная городская среда и цифровое правительство.

Сайт kp.ru писал, что годом ранее Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг, обойдя такие мегаполисы как Нью-Йорк, Париж, Лондон и Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU