2020-02-03T07:39:21+03:00
Общество

Le Monde отметила резкий скачок в развитии Москвы

Российская столица стала чемпионом среди умных городов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Москва всего за десять лет сделала резкий скачок в развитииМосква всего за десять лет сделала резкий скачок в развитииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

"Всего за десять лет Москва сменила эпоху", - так начинается статья по французской газете Le Monde. Автор материала Бенедикт Виткин восхитился резким скачком в развитии российской столицы, жители которой теперь могут управлять всей своей жизнью с помощью смартфонов.

По мнению публициста, такие изменения стали возможны во многом благодаря программе "Умный город", запущенной мэром города Сергеем Собяниным несколько лет назад. Она способствовала тому, что теперь жители Москвы могут оплачивать проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или даже специальным кольцом. Более того, в настоящий момент проводится эксперимент по внедрению умных платежей с помощью распознавания лиц.

Также Le Monde обращает внимание на огромное количество онлайн-сервисов, которые призваны облегчить жизни москвичей, включая сайты Mos.ru и Gosuslugi.ru. Многофункциональные центры тоже сильно упрощают процесс обращения граждан в ведомства и получения услуг.

Всего же в стратегию "Умный город — 2030" входят шесть основных направлений - развитие социального и человеческого капитала, цифровая мобильность, умная экономика, комфортная городская среда и цифровое правительство.

Сайт kp.ru писал, что годом ранее Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг, обойдя такие мегаполисы как Нью-Йорк, Париж, Лондон и Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предложили приостановить поступление посылок из Китая
Le Monde отметила резкий скачок в развитии Москвы
В Польше слепой мужчина обрел зрение, попав в аварию
Новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в Китае
Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров
В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадку
В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ
В России предложили жестче наказывать шумных соседей
В Китае выросло число летальных случаев от нового коронавируса
Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"
В центре Киева застрелили мужчину
"Проблемы не с прошлым, а с будущим": Захарова оценила заявления эстонских политиков о Тартуском договоре
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA
Мужчина, устроивший теракт в Лондоне, недавно вышел из тюрьмы
С чистого листа: больше половины россиян хотели бы сменить профессию
Страны большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой коронавируса
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Киев хочет получить «черные ящики» Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном
Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих: два человека ранены
Президент Эстонии выступила против пересмотра границ с Россией
Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»
Минздрав Забайкалья сообщил, что больной коронавирусом получил результаты анализов
Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России
«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020
Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа