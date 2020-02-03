В Госдуме предложили приостановить поступление посылок из Китая
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить прием посылок с товарами из китайских онлайн-магазинов.
По словам парламентария, пока точно неизвестно, как передается новый коронавирус и как он ведет себя в "спящем режиме", однако люди все равно заказывают продукцию через популярные интернет-платформы.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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