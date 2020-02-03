В Госдуме предложили приостановить поступление посылок из Китая

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:50:56+03:00

Депутат Виталий Милонов считает, что коронавирус может скрываться в почтовых отправлениях

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить прием посылок с товарами из китайских онлайн-магазинов.

По словам парламентария, пока точно неизвестно, как передается новый коронавирус и как он ведет себя в "спящем режиме", однако люди все равно заказывают продукцию через популярные интернет-платформы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU