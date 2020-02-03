2020-02-03T03:00:42+03:00
В мире

В Китае выросло число летальных случаев от нового коронавируса

По последним данным, погибли 360 жителей КНР
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае выросло число летальных случаев от нового коронавирусаВ Китае выросло число летальных случаев от нового коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае число смертей от нового коронавируса увеличилось до 360. Согласно последним данным, заражены 16 тысяч 587 человек. Порядка двух тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии, больше пятисот - в критическом, вылечить от болезни удалось 408 заразившихся.

Китайские власти сообщают, что медики подозревают новый коронавирус у 19,5 тысяч людей. В городе Ухань провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов. Ее площадь составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на тысячу мест. Заниматься лечением будут 1,4 тысячи военных медиков. Принимать пациентов они начнут 3 февраля.

Напомним, что накануне был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах погиб 44-летний приезжий из Уханя.

В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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