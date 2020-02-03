2020-02-03T09:03:07+03:00
Экономика

Домохозяйкам предлагают платить пособие за их труд

Женщина может рассчитывать на минимальную зарплату в 12 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Домохозяйкам предлагают платить зарплату за их трудДомохозяйкам предлагают платить зарплату за их трудФото: Тимур ХАНОВ
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Российские домохозяйки могут получать зарплату за свой труд. Такое предложение намерен внести в Госдуму Владимир Жириновский. Он уверен, если в семье три человека и женщина за всеми ухаживает, а не ходит на работу, то она имеет право получать вознаграждение. Речь идет о минимальной зарплате (МРОТ) – чуть больше 12 тысяч рублей.

— Сейчас говорят о мерах по повышению рождаемости. Пособие для женщин, которые ведут домашнее хозяйство – это тоже поддержка семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд, — пояснил «Известиям» депутат.

В Госдуме отметили, что инициатива достойная, но вряд ли она найдет поддержку в настоящее время. Причина в финансах, затраты на реализацию проекта пока не ясны, но парламентарии полагают, что они будут слишком внушительными.

— Даже с точки зрения бюджетных отношений принять такой закон, на мой взгляд, будет крайне проблематично. Это, конечно, популизм, но достаточно грамотный, потому что большая часть общества такую инициативу поддержала бы, — заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Ранее Владимир Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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