«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:25:58+03:00

Спецоперация «Источник мира» завершилась в 2019 году благодаря подписанному в Сочи меморандуму о взаимопонимании

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган пригрозил вновь начать военную операцию в Сирии. Он рассказал, что в Идлибе по прежнему происходят военные столкновения, в результате атак сирийской армии гибнут мирные люди. Идлиб - единственный сирийский регион, который остается в руках незаконных вооруженных формирований, которых турки называют террористами.

- Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу, - рассказал президент Турции в эфире телеканала NTV.

Заявление о возможном возобновлении спецоперации Эрдоган делает уже не впервые.

Спецоперация "Источник мира" началась в августе 2019 года, а завершилась только после того, как ситауацию в Ближневосточном регионе обсудили в Сочи президент Турции и российский лидер Владимир Путин. Итогом переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании.

ИСТОЧНИК KP.RU