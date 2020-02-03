"Все хуже и хуже": Саакашвили сравнил жизнь в современной Украине и при СССР
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уровень жизни населения современной Украины гораздо ниже, чем это было при СССР.
По словам политика, за все годы независимости граждане так ни разу и "не увидели примера успеха" в отличие от остального мира, который постоянно идет вперед и развивается.
"Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме - с каждым годом все хуже и хуже", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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