"Все хуже и хуже": Саакашвили сравнил жизнь в современной Украине и при СССР

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:23:41+03:00

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уровень жизни населения современной Украины гораздо ниже, чем это было при СССР.

По словам политика, за все годы независимости граждане так ни разу и "не увидели примера успеха" в отличие от остального мира, который постоянно идет вперед и развивается.

"Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме - с каждым годом все хуже и хуже", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

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ИСТОЧНИК KP.RU