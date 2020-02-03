2020-02-03T09:23:41+03:00
Политика

"Все хуже и хуже": Саакашвили сравнил жизнь в современной Украине и при СССР

По словам политика, граждане независимого государства никогда "не видели примера успеха"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уровень жизни населения современной Украины гораздо ниже, чем это было при СССР.

По словам политика, за все годы независимости граждане так ни разу и "не увидели примера успеха" в отличие от остального мира, который постоянно идет вперед и развивается.

"Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме - с каждым годом все хуже и хуже", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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