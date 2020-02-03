2020-02-03T09:50:02+03:00
Происшествия

В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время празднования дня рождения

Школьница сказала родителям, что чувствует себя плохо, легла на кровать и больше не просыпалась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенкаВрачам оставалось лишь констатировать смерть ребенкаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На праздновании дня рождения в подмосковном Подольске умерла школьница. Девочка отмечала свое 13-летие вместе с семьей, когда ей неожиданно стало плохо.

Еще днем в субботу, 1 февраля, все было в порядке. Ребенок вместе с папой и мамой приехала к бабушке из Балашихи. Вечером девочка вдруг пожаловалась родителям, что чувствует себя плохо, она прилегла на кровать и перестала подавать признаки жизни. Взрослые пытались привести ребенка в чувства, но безуспешно.

Прибывшие на место происшествия медики и полицейские обнаружили уже безжизненное тело. Никаких признаков насильственной смерти, согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, не было. Причины случившегося будут выяснять специалисты.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Подмосковье неожиданно умер еще один подросток. 14-летняя девочка шла в школу, когда потеряла сознание и упала на тротуаре. Врачи не смогли запустить сердце ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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