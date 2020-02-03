2020-02-03T10:48:00+03:00
Общество

Премьер Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса

В России диагноз коронавирус подтвержден у двух граждан Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России появился национальный план по борьбе с коронавирусомВ России появился национальный план по борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса в России. Он также сообщил, что в стране есть лекарства и необходимый запас средств защиты, включая спецкостюмы для медработников и маски для граждан. Кроме того, принятые меры по предотвращению распространения опасного заболевания предусматривают депортацию иностранцев с коронавирусом. В России, напомним, подтверждены два случая заражения, оба пациента - граждане КНР.

Россия закрыла границу с Китаем. Также поступили ряд стран, США, например, запретили въезд в всем иностранцам, которые в последние две недели посещали Китай. Всех вернувшихся на Родину граждан, страны, включая Россию и Америку, направляют в изоляцию на 14 дней, столько длится инкубационный период заболевания.

В мире, помимо Китая, зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом. Как сообщает Reuters, подтвердили заболевание в более чем двух десятках других стран, включая Соединенные Штаты, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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