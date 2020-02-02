2020-02-02T14:59:40+03:00
В мире

От коронавируса умер первый больной за пределами КНР

В мире ширится антикитайская истерия, а Россия закрывает границу для граждан из Поднебесной [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВМария БЕРК
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По данным на вчерашний день, число погибших от коронавируса составляло 305 человек.По данным на вчерашний день, число погибших от коронавируса составляло 305 человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эпидемия вирусной пневмонии окончательно стала глобальной. Спустя месяц после вспышки коронавируса в китайском провинции Хубэй, случаи инфицирования отмечаются уже почти в трех десятках стран: США, половина Европы, Юго-Восточная Азия и Россия.

По данным на вчерашний день, число погибших составляло 305 человек, а всего заболевших - почти 15 тысяч. Не обошла беда и Россию: на одной седьмой части суши выявлены двое больных. Оба - граждане КНР. Студенты. Недавно прибыли с родины. Один - в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области.

- Оба пациента находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь, - отчитывается глава штаба по противодействию китайской инфекции - вице-премьер Татьяна Голикова.

В других странах ситуация хуже. 1 февраля на Филиппинах от коронавируса умер человек, недавно приехавший из… Уханя (столица провинции Хубэй). Мужчине было 44 года. Вообще большинство пострадавших немолоды, ведь вирус поражает тех, у кого ослаблена иммунная система, например, людей в возрасте.

Эвакуацию своих граждан из Хубэя начали США, Япония, Турция, страны ЕС. Чуть позже к ним присоединилась Россия. Наши военно-транспортные самолёты должны вывезти почти 600 россиян из карантинных зон.

Меры предпринимаются чрезвычайные. Все вернувшиеся проходят медосмотр. Германскому самолету с эвакуированными гражданами этой страны запретили делать промежуточную посадку в Москве - во избежание распространения заразы.

Кое-где на волне паники начались антикитайские акции. В Турине группу выходцев из КНР отказались обслуживать в ресторане. Ряд итальянских университетов на 14 дней запретил студентам из Поднебесной посещать лекции (что по сути незаконно, ведь эти люди здоровы).

Медфак Калифорнийского университета, одного из крупнейших в США, опубликовал в своих соцсетях инструкцию для студентов: «Гнев, страх, беспомощность, социальное отторжение (китайцев) – это нормальная ситуация в ходе эпидемии». Вот такая толерантность и мультикультурность. После скандала пост удалили.

Но синофобия (боязнь выходцев из Поднебесной) продолжается. В Южной Корее каждого приезжего, побывавшего в провинции Хубэй, принудительно изолируют на 14 дней, безвизовый въезд для китайцев на часть территории республики приостановлен. Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и США отказывают во въезде вообще всем людям с паспортом КНР.

Усилила карантинные меры и Россия. Теперь въехать в нашу страну могут только китайцы в составе организованных туристических групп. Сокращена часть российских авиарейсов в КНР, остались только самые важные направления вроде Гонконга и Пекина. В московских гостиницах китайских постояльцев при заселении в обязательном порядке подвергают медосмотру.

Вакцина, гарантированно останавливающая болезнь, пока не найдена.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дрон выслеживает людей без повязки

Улицы Уханя всё больше похоже на фантастический фильм, увы, в жанре антиутопии. По пустым проспектам расхаживают вооруженные патрули - по три человека с автоматами и в костюмах полной химзащиты. А сверху патрулируют полицейские дроны (небольшие беспилотники). У них есть камеры и динамик. Последний – это просто включенная рация, которую офицеры примотали к дрону изолентой. Как только в поле зрения показывается редкий прохожий без защитной маски - из динамика его вежливо просят соблюдать меры предосторожности. А еще лучше - отсидеться дома. Вот такие инновации.

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Выяснилось, что на днях Полина прилетела из Китая. Девушка почувствовала недомогание еще в самолете, однако в аэропорту никто не заметил у нее наличие повышенной температуры. К вечеру, когда она поднялась уже выше 38 градусов, родственники Полины забили тревогу и уговорили ее сдать анализ на коронавирус (подробнее)

Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной

Китайский коронавирус на 2 февраля 2020 года унес жизни 305 человек.То есть жертв забаолевания за сутки стало на четыре десятка больше. Но куда тревожнее звучат новости с Филиппин. Там зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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