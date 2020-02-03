Трамп обидел Блумберга замечанием про низкий рост и подставку для проведения дебатов

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:33:50+03:00

В штабе кандидата в президенты США ответили, что Трамп часто лжет, в том числе о своем загаре и волосах

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Президент США продолжил конфликт с будущим своим соперником на выборах Майклом Блумбергом. Официально дебаты в США еще не начались, но оппоненты обмениваются колкостями через СМИ. Так Трамп решил унизить внешние данные бывшего мэра Нью-Йорка. В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что знает- Блумбергу для дебатов понадобится подставка, чтобы того было видно за трибуной.

- Но зачем ему давать подставку. Он хочет получить подставку во время дебатов. Она ему положена? Это ставит остальных демократов в неравное положение в сравнении с миллиардером Блумбергом,- пошутил Трамп.

При этом рост Блумберга около 1,7 метров. В штабе бизнесмена решили ответить Трампу. Официальный представитель кандидата в президенты Блумберга, Джули Вуд, отметила, что Трамп часто лжет, ненастоящими являются не только его слова, но и загар, а также волосы.

ИСТОЧНИК KP.RU