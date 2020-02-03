В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной
В конституции может появиться пункт про брак. Вице-спикер Госдумы, а также руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой предложил закрепить в главном документе страны понятие институт брака - это отношения между мужчиной и женщиной. Такой пункт в Конституции мог бы снять претензии со стороны Совета Европы, которые выступают против дискриминации сексуальных меньшинств.
- Есть темы, по которым Россия никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы,- приводит слова Толстого ТАСС.
Среди таких тем политик назвал тему принадлежности Крыма, "который есть и останется частью России". Это тема "отдельных прав" людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В России не готовы принять европейские ценности и европейские нормы, по которым разрешены однополые браки.
Кроме того, в Конституции предложено прописать новые требования для кандидата в президенты и сроки президенства, требования к министрам.
ИСТОЧНИК KP.RU