2020-02-03T12:49:42+03:00
Общество

В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной

Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что есть одобренные Европой темы, которые никогда не поддержат в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поправки в Конституцию проходят этап обсуждения Фото: ГосдумаПоправки в Конституцию проходят этап обсуждения Фото: Госдума
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В конституции может появиться пункт про брак. Вице-спикер Госдумы, а также руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой предложил закрепить в главном документе страны понятие институт брака - это отношения между мужчиной и женщиной. Такой пункт в Конституции мог бы снять претензии со стороны Совета Европы, которые выступают против дискриминации сексуальных меньшинств.

- Есть темы, по которым Россия никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы,- приводит слова Толстого ТАСС.

Среди таких тем политик назвал тему принадлежности Крыма, "который есть и останется частью России". Это тема "отдельных прав" людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В России не готовы принять европейские ценности и европейские нормы, по которым разрешены однополые браки.

Кроме того, в Конституции предложено прописать новые требования для кандидата в президенты и сроки президенства, требования к министрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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