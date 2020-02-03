2020-02-03T13:07:22+03:00
В мире

В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус

В ВОЗ подтвердили 151 случай заражения коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заболевшие - в основном те, кто посещал Китай в последнее времяЗаболевшие - в основном те, кто посещал Китай в последнее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили 151 случай регистрации коронавируса за пределами Китая. Общее число стран, где находятся пациенты с новой формой пневмонии, получившей распространение из КНР, достигло 23.

По данным таблице заражения коронавирусом Reuters, на 3 февраля больше всего заболевших уже не в Таиланде, который несколько дней назад лидировал по числу заболевших, а в Японии - 20 случаев. В Таиланде - 19 официально подтвержденных диагнозов коронавирус. В Сингапуре заражены 18 человек, а в Южной Корее и Гонконге - по 15. Утром 3 февраля власти США подтвердили 11 случай заражения коронавирусом. В России заражены два человека, оба - жители Китая. Меньше всего, по одному заболевшему - в Испании, Швеции, Финляндии.

Первый пациент с коронавирусом умер за пределами Китая.

В России создали штаб по предотвращению распространения коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что иностранцы с коронавирусом будут депортированы из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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