2020-02-03T13:26:46+03:00
В мире

В МИД Китая обвинили США в распространении паники из-за коронавируса

Американцы были первыми, кто объявил о вывозе сотрудников посольства и запрет на въезд иностранцам, побывавшим в Китае, где зарегистрирована вспышка коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае свыше 16 тысяч заболевших коронавирусомВ Китае свыше 16 тысяч заболевших коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел Китая обвинили власти США в намеренном создании паники из-за коронавируса. Пресс-секретарь ведомства Хуа Чунин считает, что американцы вместо предложения помощи, сеют в мире страх - власти США первыми в мире объявили о вывозе из Китая своих граждан и сотрудников посольства, а также первыми ввели запрет на въезд всем, кто побывал в КНР в последнее время. Их примеру последовали и другие страны.

- Все, что они сделали, могло только создать и распространить страх, что является плохим примером, - приводит слова представителя МИД Reuters.

Китайцы напомнили о рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) не вводить чрезмерные ограничения. Коронавирус по данным на 3 февраля распространился в 23 страны, не считая КНР. Подтвержден 151 случай заражения.

- Соединенные Штаты, обладающие мощными возможностями и средствами для предотвращения эпидемий, стали лидерами по введению чрезмерных ограничений вопреки рекомендациям ВОЗ,- сообщил Хуа Чунин.

В России диагноз поставлен двум гражданам Китая. Премьер-министр Мишустин объявил о депортации иностранцев с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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