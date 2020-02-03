2020-02-03T15:11:59+03:00
Происшествия

Начинающий бармен сломал клиенту позвоночник при подаче «экстремального коктейля»

Подача напитка подразумевала удар по голове металлической кегой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из столичного бара клиента увезли с переломом позвоночникаИз столичного бара клиента увезли с переломом позвоночникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Москвича унесло с коктейля прямо в НИИ им. Склифосовского. Причиной ЧП стал не столько сам напиток, сколько подача. Экстремальный коктейль в одном из столичных баров подавали особенно – на клиента надевали танковый шлем и металлическую каску. Такой «головной убор» должен был защитить человека от удара, запланированного условием подачи напитка .

Но вечером 14 декабря все пошло не по плану. Клиентов обслуживал бармен-стажер. К нему обратился 23-летний клиент, попросил тот самый знаменитый «экстремальный коктейль», после которого заказчик получает по голове, точнее, по каске металлической кегой.

С напитком 20-летний стажер справился, а вот с последующей подачей нет. Он не рассчитал силу и так ударил клиента кегой, что тот упал с места и потерял сознание. В бар вызвали «скорую». Оказалось, что травмы очень серьезные:

- У пострадавшего закрытая тупая травма шейного отдела позвоночника, перелом 3, 4, 5 шейных позвонков, ушиб спинного мозга тяжкой степени,- сообщил источник kp.ru.

Полицейские начали проверку по факту травмирования посетителя бара. Действия бармена расценили как тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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