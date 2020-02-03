Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань
Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что программа по возвращению организованных групп туристов в Россию, закончена. Об этом сообщили представители туристических компаний в Хайнане ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour").
При этом полёты чартерных самолётов авиакомпаний "Azur Air", "Nord Star" и "iFly" в Россию приостановлены до особых указаний.
Те туристы из России, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой транзитными рейсами через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин в Москву регулярными рейсами "Аэрофлота".
Радио "Комсомольская правда" обсудило эвакуацию россиян из Китая с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным. Он отметил, что организованный вывоз с острова производится только с россиянами в составе туристических групп.
- Мы говорим только про организованных туристов. Потому что пассажиры авиакомпаний, билеты регулярных рейсов действительны, они выполняются в текущем режиме. Мы рекомендуем уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, - заключил Горин.
Напомним, что 1 февраля началась эвакуация россиян из закрытых городов Китая, которые стали распространением коронавируса нового типа.
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ИСТОЧНИК KP.RU