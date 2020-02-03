2020-02-03T15:13:56+03:00
Общество

Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань

Россияне, прибывшие вне группы, могут вернуться в Москву регулярными рейсами
Валерия ЛЫСЕНКОАся КУЗНЕЦОВА
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Туристы из России, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой регулярными рейсами "Аэрофлота"Туристы из России, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой регулярными рейсами "Аэрофлота"Фото: REUTERS
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Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что программа по возвращению организованных групп туристов в Россию, закончена. Об этом сообщили представители туристических компаний в Хайнане ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour").

При этом полёты чартерных самолётов авиакомпаний "Azur Air", "Nord Star" и "iFly" в Россию приостановлены до особых указаний.

Те туристы из России, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой транзитными рейсами через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин в Москву регулярными рейсами "Аэрофлота".

Радио "Комсомольская правда" обсудило эвакуацию россиян из Китая с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Дмитрием Гориным. Он отметил, что организованный вывоз с острова производится только с россиянами в составе туристических групп.

- Мы говорим только про организованных туристов. Потому что пассажиры авиакомпаний, билеты регулярных рейсов действительны, они выполняются в текущем режиме. Мы рекомендуем уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, - заключил Горин.

Напомним, что 1 февраля началась эвакуация россиян из закрытых городов Китая, которые стали распространением коронавируса нового типа.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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