2020-02-01T07:56:42+03:00
Общество

Началась эвакуация россиян из Китая

В Китай направили чартерные рейсы вместо ранее отмененных регулярных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян, прибывающих из закрытых по причине распространения коронавируса городов, проверят на наличие этого опасного заболеванияРоссиян, прибывающих из закрытых по причине распространения коронавируса городов, проверят на наличие этого опасного заболеванияФото: EAST NEWS
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Началась эвакуация россиян из закрытых городов. В частности, планируется вывезти соотечественников, находящихся в эпицентре распространения коронавируса, города Ухань. Оттуда по версии медиков и ученых и берет начала вспышка заболевания. Первые заболевшие китайцы так или иначе были связаны с рынком. По одной из версий, они употребили в пищу блюда из зараженных летучих мышей.

В Приморье 1 февраля приступят к эвакуации наземным транспортом.

- Вывоз россиян из Китая из-за угрозы коронавируса через пункты пропуска в Приморье начнется сегодня, 1 февраля. Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка,- сообщают в правительстве края на странице в инстаграм.

За день должны вывезти 100 человек. Каждый пройдет обязательную проверку на наличие коронавируса, а также обязателен для всех 14-дневный карантин.. Эвакуация граждан через Пограничный продлится с 1 по 3 февраля, а через Краскино — 1 и 3 февраля.

Решение о вывозе россиян 1 февраля приняли накануне. До этого шли переговоры с китайской стороной. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российские власти обратились к коллегам из Китая за разрешением перевести регулярные рейсы в чартерные для эвакуации людей. Вывозить из закрытых по причине распространения вируса городов будут по желанию, тех кто не захочет покидать Поднебесную, останутся в стране.

Предложено предоставить места на борту самолета в сторону Китая гражданам этой страны, которые решат вернуться из России на Родину.

Накануне в России подтвердили два случая заражения коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пациента с таким диагнозом - граждане Китая. В Роспотребнадзоре сообщили, что риска распространения вируса нет - оба пациента изолированы, а их контакты проверены - близким китайцев провели тестирование.

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU

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