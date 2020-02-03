2020-02-03T16:20:02+03:00
Политика

Косачёв ответил на слова МИДа Польши о победе над Россией в «историческом споре»

Сенатор считает, что у Варшавы закончились аргументы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Константин Косачёв счиатет, что польские власти стремятся предстать перед своими же согражданами в качестве победителей, поскольку у них нет аргументов в этом спореКонстантин Косачёв счиатет, что польские власти стремятся предстать перед своими же согражданами в качестве победителей, поскольку у них нет аргументов в этом спореФото: Артем КИЛЬКИН
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал слова главы МИДа Польши Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла в «историческом споре» с Россией.

- Это заявление - хорошая мина при плохой игре. Россия не вступала в войну по историческим фактам с кем бы то ни было. В этой дискуссии решающие элементы ещё впереди. Речь идёт о полном открытии архивов по инициативе российского лидера Владимира Путина. Создаётся соответствующая общедоступная база архивных документов, связанная с военным, предвоенным и послевоенным периодами, - приводит RT слова сенатора.

Он также отметил, что польские власти стремятся предстать перед своими же согражданами в качестве победителей, поскольку у них нет аргументов в этом споре.

Ранее сайт kp.ru писал о словах министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Польша победила в "историческом споре с Россией" и что теперь настало время для нормализации отношений между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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